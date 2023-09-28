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تونس تشارك في مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ " كوب 28" المنعقد بالامارات من 30 نوفمبر الى 12 دسيسمبر 2023

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 17:28 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تشارك تونس في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28 " الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وبحثت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، الخميس بتونس، الاعداد لهذه المشاركة مع سفيرة دولة الإمارات بتونس، إيمان أحمد السلامي، بحضور إطارات عن وزارة البيئة وممثلين عن السفارة وفق بلاغ اصدرته وزارة البيئة عقب اللقاء

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وعبّرت السلامي عن استعداد دولة الامارات، لتعزيز مجهودات الدولة التونسية ودعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالمجال البيئي وخاصة منها مشاركة تونس في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

ويعدّ "كوب 28 " أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، وهو ما سيدعم جهود دولة الإمارات المتميزة في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ بالاستدامة وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية العالمية، وفق المصدر ذاته.


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