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اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية والاتحاد الدولي للبوتشيا

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 23:04 قراءة: 1 د, 0 ث
      
عقدت اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للبوتشيا في اطار برنامج تنمية هذه الرياضة في القارة الافريقية ونشرها على نطاق واسع.

وافاد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ان توقيع هذه الاتفاقية كان على هامش مشاركة اللجنة في اشغال الجمعية العمومية للجنة الدولية البارلمبية المنعقدة حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة مبينا انها ستوفر فرصة الاستفادة من برنامج تكويني متنوع لفائدة المدربين والمصنفين والحكام الى جانب مرافقة تونس في تنظيم بطولة دولية خلال الفترة القادمة حتى تكون وفق تعبيره نموذجا لبقية البلدان الافريقية في مجال النهوض بهذه الرياضة خصوصا بعد الانجاز الباهر الذي كان قد حققه المنتخب التونسي بترشحه الى دورة الالعاب البارلمبية المقبلة "باريس 2024" اثر تتويجه في شهر جويلية الفارط بمصر بلقب البطولة الافريقية للامم.
كما شكلت هذه المشاركة فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية ونظيراتها من الدول الاخرى حيث اعلن محمد المزوغي في هذا السياق عن إبرام اتفاقيات شراكة مع كل من اللجنة البارلمبية الكورية والاماراتية تشمل بالخصوص إقامة تربصات مشتركة بين المنتخبات الوطنية وتبادل الخبرات الفنية والمشاركات في الملتقيات العلمية.
...

وتنعقد اعمال الجمعية العمومية للجنة الدولية البارلمبية والاجتماعات المتفرعة لها من 26 الى 29 سبتمبر الحالي في المنامة بمشاركة 146 دولة.


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