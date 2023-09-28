وزير الشؤون الخارجية يؤدي زيارة عمل الى جنوب افريقيا غدا الجمعة

يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، غدا الجمعة، زيارة عمل إلى بريتوريا، تلبية لدعوة من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب افريقيا "ناليدي باندور"، وذلك في إطار الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.



ويجري الوزير خلال هذه الزّيارة، سلسلة من اللّقاءات والمشاورات مع سامي المسؤولين الجنوب إفريقيّين، تتناول مختلف أوجه التّعاون بين البلدين وسبل مزيد دفعه وتطويره، إلى جانب التّباحث حول عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزار الخارجية.

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