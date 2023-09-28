Babnet

وزير الشؤون الخارجية يؤدي زيارة عمل الى جنوب افريقيا غدا الجمعة

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 17:07 قراءة: 0 د, 25 ث
      
يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، غدا الجمعة، زيارة عمل إلى بريتوريا، تلبية لدعوة من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب افريقيا "ناليدي باندور"، وذلك في إطار الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.

ويجري الوزير خلال هذه الزّيارة، سلسلة من اللّقاءات والمشاورات مع سامي المسؤولين الجنوب إفريقيّين، تتناول مختلف أوجه التّعاون بين البلدين وسبل مزيد دفعه وتطويره، إلى جانب التّباحث حول عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزار الخارجية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274037


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 28 سبتمبر 2023 | 13 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:34
12:17
06:12
04:45
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
28°-20
28°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*