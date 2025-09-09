وزارة التشغيل: التمديد في آجال قبول ملفات منظوري مؤسسة فداء للانتفاع ببرنامج تمويل الأنشطة الاقتصادية المحدثة لفائدتهم

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء عن قرار التمديد في آجال قبول ملفات منظوري مؤسسة فداء المتعلقة بالانتفاع ببرنامج

تمويل الأنشطة الاقتصادية المحدثة لفائدتهم بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 وذلك إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.





وللاشارة أمضت مؤسسة فداء خلال شهر جويلية 2025 مذكرة تنظيمية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن يُمكن بموجبها لمنظوري المؤسسة التقدم بمطالب بداية من 1 أوت 2025 للحصول على قروض لتمويل مشاريعهم، وذلك في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي لفائدة منظوري المؤسسة من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.وكان وزير التشغيل قد أفاد خلال اليوم الإعلامي حول برنامج الادماج الاقتصادي لفائدة منظوري مؤسسة فداء أنه تم رصد خط تمويل بمليوني دينار من ميزانية الدولة لسنة 2025 عُهد به لبنك التضامن من أجل تمويل هذه المشاريع مؤكدا أنه بإمكان منظوري مؤسسة فداء التقدم بداية من أوت 2025 إلى مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة بمطالب لتمويل مشاريعهم.