ما لا يقل عن 279 شخصا من ذوي الاعاقة سيتحصلون على مقاعد بالمجالس المحلية

سيتحصل ما لايقل عن 279 شخصا من ذوي الإعاقة على عضوية المجالس المحلية المقرر تنظيم انتخاباتها يوم 24 ديسمبر المقبل طبقا لما أقره الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.



وذكر منسق الجهوي الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1، رضا القيواني، في مداخلة له اليوم الخميس خلال دورة تدريبية نظمتها وكالة تونس افريقيا للأنباء بالشراكة مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات حول انتخابات المجالس المحلية، "ان هذا العدد قابل للزيادة بالنظر الى ان الأشخاص ذوي الاعاقة يمكن لهم نيل عضوية المجالس المحلية من خلال المشاركة في الانتخابات المباشرة لاختيار أعضاء المجلس المحلي، بالإضافة الى المقعد المخصص في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة.





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وبين القيزاني ان الإجراء يهدف الى ضمان مشاركة ذوي الإعاقة في المجالس المحلية، مشيرا، إلى ان الأمر عدد 590 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم ضبط العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية ب 2155 دائرة.



كما حدد العدد الجملي للمجالس المحلية ب 279 مجلسا فيما يبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلسا، تتوزع على 5 مجالس للأقاليم.



وطبقا لنفس الأمر، يبلغ العدد الجملي لاعضاء المجلس الوطني للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضوا يتم انتخابهم من خلال اختيار ثلاثة مرشحين عن كل مجلس جهوي يضاف إليهم عضو ينتخب من كل مجلس إقليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.



وتنتخب المجالس المحلية بصفة مباشرة من الناخبين، فيما تكون القرعة آلية لتصعيد المرشحين إلى المجلس الجهوي، وفق ما أفاد به منسق الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1.