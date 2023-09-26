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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستعد لإعادة الفرق الروسية للشباب لمنافساته

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 22:05 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص، إنه سيبحث الخيارات المتاحة أمام عودة فرق الشباب الروسية إلى المنافسات للمرة الأولى منذ غزو البلاد لأوكرانيا.

وبعد الغزو الذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في فيفري 2022 إيقاف جميع الفرق الروسية، سواء الوطنية أو الأندية، عن المشاركة في مسابقاتها.
كما ألغى اليويفا شراكته مع شركة الطاقة الروسية غازبروم.
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وقال اليويفا في بيان اليوم الثلاثاء إنه "يدرك أنه لا ينبغي معاقبة الأطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على البالغين... لهذه الأسباب، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعادة الفرق الروسية التي تضم لاعبين صغار إلى مسابقاتها خلال هذا الموسم. طلبت اللجنة التنفيذية من إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اقتراح حل فني من شأنه السماح بإعادة منتخبات روسيا تحت 17 عاما (سواء الفتيات او الشباب) حتى بعد إجراء القرعة بالفعل".
وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مباريات الفرق الروسية ستقام خارج روسيا ولن تتضمن رفع علم البلاد أو عزف نشيدها الوطني أو ارتداء الزي الوطني".
وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا"... من خلال منع الأطفال من المشاركة في مسابقاتنا، فإننا لا نفشل فقط في الاعتراف بحقوقهم الأساسية ودعمها في اطار تطورهم الشامل، ولكننا نمارس التمييز بشكل مباشر ضدهم".


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