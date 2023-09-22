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مياراة ودية: فوز مستقبل الرجيش على نهضة جمال 1 - 0

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 13:18 قراءة: 0 د, 26 ث
      
فاز مستقبل الرجيش على فريق نهضة جمال بنتيجة 1 - 0 في مباراة ودية ضمن آخر استعداداته لموعد انطلاق ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
يذكر أنّ مستقبل الرجيش سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الرياضي الجديد بمواجهة الملعب القابسي خارج ميدانه، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم كذلك فرق مستقبل قابس، و أمل جربة، و مكارم المهدية، و سبورتينغ المكنين، و أمل الرقبة تطاوين، و الترجي الجرجيسي، و اولمبيك مدنين، و أولمبيك سيدي بوزيد، و هلال الشابة، ومحيط قرقنة، و نسر جلمة.


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