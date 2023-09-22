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نبيل عمار في الاجتماع التحضيري لقمة المستقبل : آليات الحوكمة الدوليّة أصبحت غير قادرة على معالجة التحديات القائمة

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 14:39 قراءة: 0 د, 48 ث
      
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمّة المستقبل المنعقد في إطار الدورة 78 للجمعية العامّة للأمم المتحدة بنيويورك.

وألقى الوزير كلمة أكّد فيها، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الخارجية، أن آليات الحوكمة الدوليّة التي تمّ إحداثها منذ 78 سنة أصبحت غير قادرة على معالجة التحديات القائمة والمستجدة.

...

وبين أن العالم بحاجة إلى قمة فارقة ومفصلية تكلّل بقرارات "شجاعة" وتترجم التعهدات إلى أفعال للقضاء على الفقر ودفع التنمية والحد من الهوّة الرقمية والتكنولوجيّة وتعزيز الأمن والحفاظ على كوكبنا من أجل عالم أكثر عدلا وسلاما واستدامة بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

كما أكّد أنّ إحداث نقلة نوعية في مجابهة التحديّات القائمة يقتضي إحياء التعاون والتضامن الدولين وإعادة الثقة بين دول الشمال والجنوب والارتقاء بالعمل متعدّد الأطراف وتطوير منظومة الأمم المتّحدة.

وستنعقد قمّة المستقبل في سبتمبر 2024 بناء على مقترح الأمين العام في تقريره أجندتنا المشتركة وقرار الجمعية العامة 76/306 قصد بناء إجماع عالمي جديد حول الحلول متعدّدة الاطراف للتحديات القائمة والمستجدة.


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