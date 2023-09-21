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المراقبة الاقتصادية بنابل تحجز اكثر من 8 الاف كراس مدعم داخل مستودع عشوائي

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 19:27 قراءة: 0 د, 25 ث
      
كشفت مصالح المراقبة الاقتصادية بنابل، الخميس، عن مستودع يستغل بصفة عشوائية من طرف تاجر تفصيل مواد مدرسية بمنطقة قليبية خلال عملية انتهت الى حجز 8180 كراس مدعم

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ان تاجر التفصيل قام بتخزين الكراس المدعم على خلاف الشروط القانونية المتعلقة بالغرض وانه تم تامين المحجوز طبقا للإجراءات المعمول بها وتتبع المعني بالأمر حسب التشاريع الجاري بها العمل.

...


وتندرج هذه العملية في إطار مراقبة مسالك توزيع المواد المدرسية و التصدي لعمليات المضاربة والاحتكار خاصة في الكراس المدرسي المدعم وفق الوزارة.


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