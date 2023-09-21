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القصرين: استرجاع عقار دولي فلاحي بشرايع-مشرق الشمس يمسح 40 هكتارا (المعتمد الأول)

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 18:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الوحدات الأمنية بالجهة، عقارا فلاحيا دوليا يمسح 40 هكتارا ببلدية الشرايع-مشرق الشمس في معتمدية سبيطلة .

ويأتي ذلك تنفيذا للقرار الصادر عن والي الجهة المتمثل في استرجاع عدد من العقارات الدولية التي استولى عليها مواطنون دون وجه حق، وفق المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي.

...

وبين الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تسليم العقار إلى ديوان الأراضي الدولية لإعادة توظيفه وإستغلاله، واشار إلى أن عمليات اخلاء العقارات الدولية الاخرى المستولى عليها بالجهة ستتواصل تنفيذا للقرارات الصادرة في الغرض.


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