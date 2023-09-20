دورة غوادلاخارا للتنس - انس جابر تخرج من تصفيات "الزوجي" وتلافي الخميس الايطالية تريفيزان في ثمن نهائي ( الفردي)

خرج الثنائي انس جابر و الامريكية بايتون ستيمس من الدور ثمن النهائي من دورة غودلاخارا للتنس ( منافسات الزوجي) بعد الهزيمة مساء اليوم امام الثنائي تايلور تاوسند من الولايات المتحدة الامريكية والكندية ليلى فرننداز ( 4-6 و4-6).

وكانت جابر /ستيمس تاهلتا الى ثمن النهائي بعد فوزهما في في الدور السادس عشرمن تصفيات البطولة ( منافسات الزوجي) على حساب البريطانييين اوليفيا نيكولس واليسيا برنات 6-3 و6-2 .



و في منافسات الفردي ستواجه انس جابر ( المصنفة سابعة عالميا) غدا الخميس اللاعبة الايطالية مارتينا تريفيزان ( المصنفة 54 عالميا) في الدور ثمن النهائي من دورة غوادلاخارا المكسيكية للتنس .

تابعونا على ڤوڤل للأخبار