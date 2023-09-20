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تباحث برامج التعاون المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية و"اليونيسيف" خاصة في ما يتعلق بمنح الاطفال

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 17:31 قراءة: 1 د, 3 ث
      
بحث وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الاربعاء خلال لقاء انتظم بمقر الوزارة وجمعه بممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بتونس، ميشال لوبيشو، برامج التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في المجال الاجتماعي لاسيما في ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في الرأس المال البشري بعنوان المنح المسندة للأطفال 0 - 5 سنوات و6-18 سنة.

كما تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون من خلال وضع مشروع اصلاح المنح العائلية في القطاع العام والخاص.

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وتمّ التطرق الى مشروع مدرسة الفرصة الثانية والتأكيد على أهمية هذه الآلية في إعادة ادماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة والدعوة الى القيام بإحداثات جديدة وتوحيد النص القانوني المنظم لهذا المجال.

وأكد مالك الزاهي ضرورة دعم التعاون في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة في ما يتعلق بالتربية المختصة والاطلاع على المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة كتجربة تونسية رائدة.

وشدّد، بالمناسبة، على متانة علاقات التعاون والشراكة بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف خاصة من خلال برامج التحويلات المالية المسندة لفائدة الأطفال أبناء العائلات المنضوية تحت برنامج "الأمان الاجتماعي"، مثمنا دور منظمة "اليونيسيف" في دعمها المتواصل للبرامج الاجتماعية للوزارة لا سيما التي تعنى بمجال الطفولة ومساهمتها في إنجاح العودة المدرسية 2023-2024 لأبناء منظوري الوزارة.

ومن جهته أكد ممثل منظمة "اليونيسيف" بتونس ، ميشال لوبيشو، التزام المنظمة بدعم جهود تونس في الإحاطة بفئة الطفولة، مبديا استعداده لمواصلة تطوير مشاريع العمل المشتركة.


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