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الجزائري طيب المزياني يلتحق بالنادي الافريقي

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 16:54 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلن النادي الإفريقي انه تعاقد مع اللاعب الجزائري طيب المزياني لمدة سنة قابلة للتجديد وقد تم تأهيله اليوم نهائيّا بموافقة الإتحاد الدولي لكرة القدم حسب النادي .
ويحتل النادي الافريقي المركز الخامس بعد الجولة الرابعة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب4 نقاط من مقابلتين ( فوز وتعادل ) .ويلاقي يوم غد الخميس في مباراة متاخرة النادي النجم الساحلي .وكان النادي انهزم في ذهاب تصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام الفريق الاثيوبي باهير دار كينيما الاثيوبي 0-2
ويذكر ان مزياني كان وقع عام 2022 عقدًا مع أبها السعودي ، يمتد حتى 2024، قبل أن يتم فسخه باتفاق الطرفين في جوان الماضي.ولعب الجزائري المزياني في بطولات الجزائر وفرنسا وتونس وسبق ان انتمى للنجم الساحلي و الترجي التونسي

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