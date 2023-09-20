الجزائري طيب المزياني يلتحق بالنادي الافريقي

اعلن النادي الإفريقي انه تعاقد مع اللاعب الجزائري طيب المزياني لمدة سنة قابلة للتجديد وقد تم تأهيله اليوم نهائيّا بموافقة الإتحاد الدولي لكرة القدم حسب النادي .

ويحتل النادي الافريقي المركز الخامس بعد الجولة الرابعة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب4 نقاط من مقابلتين ( فوز وتعادل ) .ويلاقي يوم غد الخميس في مباراة متاخرة النادي النجم الساحلي .وكان النادي انهزم في ذهاب تصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام الفريق الاثيوبي باهير دار كينيما الاثيوبي 0-2

ويذكر ان مزياني كان وقع عام 2022 عقدًا مع أبها السعودي ، يمتد حتى 2024، قبل أن يتم فسخه باتفاق الطرفين في جوان الماضي.ولعب الجزائري المزياني في بطولات الجزائر وفرنسا وتونس وسبق ان انتمى للنجم الساحلي و الترجي التونسي





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