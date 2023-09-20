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الرابطة الثانية - برنامج مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الاولى والثانية

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 12:17 قراءة: 0 د, 45 ث
      
جرت صباح اليوم الاربعاء بقاعة الندوات الصحفية بالادارة الوطنية للتحكيم عملية سحب روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية واسفرت في جولتها الافتتاحية عن البرنامج التالي :

المجموعة الاولى :
سبورتينغ بن عروس - امل حمام سوسة
...

المرجان الرياضي بطبرقة - النجم الرادسي
النادي القربي - هلال مساكن
جمعية اريانة - القلعة الرياضية
نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية
شبيبة القيروان - مستقبل وادي الليل
شبيبة العمران / معفاة

المجموعة الثانية :
نسر جلمة - امل الرقبة
سبورتينغ المكنين - اولمبيك سيدي بوزيد
امل جربة - هلال الشابة
نادي محيط قرقنة - اولمبيك مدنين
الملعب القابسي - مستقبل الرجيش
الترجي الجرجيسي - مستقبل قابس
مكارم المهدية / معفى

يذكر ان الجولة الافتتاحية ستقام يومي 7 و 8 أكتوبر المقبل.
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول في كل مجموعة الى الرابطة المحترفة الاولى في حين ينزل صاحبا المركزين 12 و13 من كل مجموعة الى رابطة الهواة مستوى اول.


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