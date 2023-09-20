الرابطة الثانية - برنامج مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الاولى والثانية

جرت صباح اليوم الاربعاء بقاعة الندوات الصحفية بالادارة الوطنية للتحكيم عملية سحب روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية واسفرت في جولتها الافتتاحية عن البرنامج التالي :



المجموعة الاولى :

سبورتينغ بن عروس - امل حمام سوسة



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المرجان الرياضي بطبرقة - النجم الرادسي

النادي القربي - هلال مساكن

جمعية اريانة - القلعة الرياضية

نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية

شبيبة القيروان - مستقبل وادي الليل

شبيبة العمران / معفاة



المجموعة الثانية :

نسر جلمة - امل الرقبة

سبورتينغ المكنين - اولمبيك سيدي بوزيد

امل جربة - هلال الشابة

نادي محيط قرقنة - اولمبيك مدنين

الملعب القابسي - مستقبل الرجيش

الترجي الجرجيسي - مستقبل قابس

مكارم المهدية / معفى



يذكر ان الجولة الافتتاحية ستقام يومي 7 و 8 أكتوبر المقبل.

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول في كل مجموعة الى الرابطة المحترفة الاولى في حين ينزل صاحبا المركزين 12 و13 من كل مجموعة الى رابطة الهواة مستوى اول.