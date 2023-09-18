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زغوان : تطور مساحات الحبوب المروية المبرمجة بنسبة 30 بالمائة خلال الموسم الفلاحي 2023 ـ 2024

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 17:40 قراءة: 0 د, 51 ث
      
بعد نجاح تجربة زراعة الحبوب المروية بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان خلال الموسم الفلاحي الفارط والتي أثمرت صابة قياسية بلغت ما يفوق 70 قنطارا في الهكتار الواحد ،بحرص عديد الفلاحين بالجهة على اعتماد هذه التجربة في الموسم الجديد .

وأفاد علي الهمامي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لـ"وات" أن مساحات الحبوب المروية المبرمجة لموسم 2023 ـ2024 تطورت بنسبة 30 بالمائة ، حيث قدرت بحوالي 1270 هكتارا منها 800 هكتارمن القمح الصلب واللين و470 هك من الشعير وذلك مقابل 980 هكتارا خلال الموسم الفارط مضيفا أن مساحات الحبوب المروية ستتركز أساسا بالمناطق السقوية الخاصة وبدرجة أقل بالمناطق السقوية العمومية.
وذكر علي الهمامي أن اعتماد مياه الري في زراعة الحبوب فرضته الظروف المناخية وانحباس الأمطار وحالة الجفاف التي شهدتها الجهة في المواسم الماضية مما أثر على مردودية هذا القطاع وتسبب في خسائر مادية كبيرة للفلاحين .
...

وأفاد في هذا الصدد أن نسبة الإجاحة في الحبوب المطرية بلغت معدل 90 بالمائة في السنوات الثلاث الأخيرة لافتا إلى أن المساحة الجملية المبرمجة لقطاع الحبوب خلال الموسم الجديد قدرت بحوالي 64 ألف هكتار.


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