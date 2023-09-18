Babnet

المنستير: الاعداد لانتداب اعوان استعدادا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية وقريبا تركيز مكاتب قارة لتحيين التسجيل

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 18:48 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تواصل الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، اليوم الاثنين، ولليوم الثالث على التوالي، التحاور بشان انتداب الأعوان المترشحين في الخطط الإدارية وأعوان التسجيل، استعدادا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بليغ قاسم صحفية "وات".

وسيقع في المستقبل القريب تركيز مكاتب قارة للهيئة الفرعية للانتخابات في مقرات البلديات والبريد والمساحات التجارية، لتكون قريبة من المواطنين حتى يتمكنوا من تحيين مراكز الإقتراع.

...

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلقت منذ أكثر من أسبوع في بعث إرساليات قصيرة للناخبين بشأن مراكز الاقتراع مع التنصيص على العمادة، خاصة وان العديد من المواطنين لا يعرفون العمادة الراجعين لها بالنظر ترابيا.

وأكد المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، أنّه تبين من خلال التحدث مع المترشحين، وجود خلط لديهم بين انتخابات المجالس المحلية وانتخابات البلديات، التي يحددها المرسوم عدد 8 ويضبط كيفية الترشح لها، واوضح أنّ المجالس البلدية تهتم بالشأن البلدي والإداري في حين أنّ المجالس المحلية تهتم بالتنمية والمشاريع التي يمكن أن تفيد الدائرة الانتخابية.

وأضاف انه يتم، في إطار الإعداد والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، التنسيق مع السلطات الجهوية لتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة للقيام بالحملات التحسيسية للمواطنين لتحين التسجيل.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273452


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 3 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:25
15:43
12:21
06:04
04:36
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
35°-26
34°-27
33°-26
33°-24
  • Avoirs en devises
    26349,4

  • (18 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36083 DT        1$ =3,15313 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 sept)   1449,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*