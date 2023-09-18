المنستير: الاعداد لانتداب اعوان استعدادا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية وقريبا تركيز مكاتب قارة لتحيين التسجيل

تواصل الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، اليوم الاثنين، ولليوم الثالث على التوالي، التحاور بشان انتداب الأعوان المترشحين في الخطط الإدارية وأعوان التسجيل، استعدادا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بليغ قاسم صحفية "وات".



وسيقع في المستقبل القريب تركيز مكاتب قارة للهيئة الفرعية للانتخابات في مقرات البلديات والبريد والمساحات التجارية، لتكون قريبة من المواطنين حتى يتمكنوا من تحيين مراكز الإقتراع.





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وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلقت منذ أكثر من أسبوع في بعث إرساليات قصيرة للناخبين بشأن مراكز الاقتراع مع التنصيص على العمادة، خاصة وان العديد من المواطنين لا يعرفون العمادة الراجعين لها بالنظر ترابيا.



وأكد المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، أنّه تبين من خلال التحدث مع المترشحين، وجود خلط لديهم بين انتخابات المجالس المحلية وانتخابات البلديات، التي يحددها المرسوم عدد 8 ويضبط كيفية الترشح لها، واوضح أنّ المجالس البلدية تهتم بالشأن البلدي والإداري في حين أنّ المجالس المحلية تهتم بالتنمية والمشاريع التي يمكن أن تفيد الدائرة الانتخابية.



وأضاف انه يتم، في إطار الإعداد والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، التنسيق مع السلطات الجهوية لتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة للقيام بالحملات التحسيسية للمواطنين لتحين التسجيل.