هزيمة فريق شبيبة القيروان وديا امام الترجي الجرجيسي 1-2

انهزم فريق شبيبة القيروان امام الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية امس بسوسة في اطار تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد في الرابطة المحترفة لثانية لكرة القدم يوم 7/8اكتوبر المقبل



ويستعد الفريقان لخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية كل في مجموعته حيث سيخوض فريق شبيبة القيروان البطولة ضمن المجموعة الاولى الى جانب امل حمام سوسة -سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن - النجم الرادسي - جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل - النادي القربي - القلعة الرياضية - - شبيبة العمران - نادي حمام الانف - جمعية اريانة ومرجان طبرقة بينما سيكون فريق الترجي الجرجيسي ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا فرق جمعية جربة وامل جربة واولمبيك مدنين وامل الرقبة بتطاوين ومستقبل قابس والملعب القابسي واولمبيك سيدي بوزيد ونسر جلمة ومحيط قرقنة وسبورتنغ المكنين وهلال الشابة ومستقبل الرجيش ومكارم المهدية.

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