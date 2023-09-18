امل حمام سوسة يتدرب في مركب حمام بورقيبة معززا بانتدابات جديدة

يجري امل حمام سوسة تربصا تحضيريا بمركب حمام بورقيبة استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقرر اليوم 7/8 اكتوبر المقبل

ويذكر ان فريق الامل امضى عقودا مع عدد من اللاعبين على غرار المدافع المحوري حمدي الزوالي وهو لاعب سابق بمكارم المهدية والملعب القابسي و مستقبل الرجيش والظهير الأيسر عامر بوحلالة ( لاعب سابق بالنجم الساحلي) والظهير الأيمن ريان العيساوي (لاعب السابق للنجم الساحلي و الأمل الرياضي بحمام سوسة )

كما انتدب الفريق كمال ضفلاوي(29 سنة) (لاعب سابق لسكك الحديد الصفاقسي ومستقبل القصرين والقلعة الرياضية )





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ومن جهة اخرى اعلنت الهيئة المديرة لفريق امل حمام سوسة عن تركيبة الإطار الفني للفريق والتي تتكون من حكيم البرقي كمدرب أول وناجح كشيش ( مدرب مساعد ) و محمد البجاوي ( معد بدني ) وأحمد تاج (مدرب حراس المرمى)

ومحمد أمين بن علي ( معد بدني مساعد )