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رابطة الابطال الافريقية - ذهاب الدور الثاني - فوز الترجي الرياضي على الديوانة البوركيني بهدف لصفر

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 19:45 قراءة: 0 د, 17 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي على مضيفه الديوانة البوركيني 1-0 اليوم الاحد بالعاصمة الايفوارية ياموسوكرو في ذهاب الدور الثاني من كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد للمباراة محمد امين توغاي من ركلة جزاء (28)
وتجدر الاشارة الى ان ياسين مرياح اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 16.
وستقام مقابلة الاياب يوم 30 سبتمبر الجاري بملعب رادس.
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