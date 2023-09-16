وزيرة الأسرة والمرأة تعقد لقائين بكل من وزيرتي الأسرة القطرية والتركية

عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، لقائين مع كل من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطرمريم بنت علي بن ناصر المسند، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا ماهينور جوكتاس، وذلك عقب مشاركتها في أشغال قمّة العاصمة المجرية بودابست الخامسة حول الدّيمغرافيا .





وتطرّقت بلحاج موسى بالمناسبة، الى فرص تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الخاصة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، وفق ما أفادت به الوزارة في بلاغ لها، مشيرة، الى أن الجلسة التي جمعت بين كل من الوزيرة التونسية ونظيرتها القطرية خصّصت للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتّصلة بآليات مناهضة العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل وذات الوضعيّات الخاصة.



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كما تناولت جلسة العمل تجربتي تونس وقطر، على صعيد دعم الأطر القانونية والتشريعية التي تحمي الأسر والمرأة والطفل من العنف والهشاشة وبرامج التربية الوالديّة، وقد أكد الجانبان الحرص على دعم التعاون والشراكة بينهما لتعزيز التدخّلات وآليّات التعهّد والرعاية بالمسنين .





وبخصوص الجلسة الثانية التي جمعت بين وزيرة الأسرة والمرأة التونسية بوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، فقد تركّزت مداولاتها على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب في المجالات المتّصلة بالسياسات الأسريّة والاعداد القبلي والبعدي للحياة الزوجيّة ومناهضة العنف ضدّ المرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات والنساء والأسر ذات الاحتياجات الخصوصيّة.





كما شهد اللقاء مناقشة مقاربة البلدين للمسائل المتعلقة بالتربية الوالديّة والتربية ما قبل المدرسيّة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار الأطفال ذوي طيف التوحّد وذوي اضطرابات التعلّم.