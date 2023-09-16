Babnet

وزيرة الأسرة والمرأة تعقد لقائين بكل من وزيرتي الأسرة القطرية والتركية

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 18:27 قراءة: 1 د, 9 ث
      
عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، لقائين مع كل من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطرمريم بنت علي بن ناصر المسند، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا ماهينور جوكتاس، وذلك عقب مشاركتها في أشغال قمّة العاصمة المجرية بودابست الخامسة حول الدّيمغرافيا .


وتطرّقت بلحاج موسى بالمناسبة، الى فرص تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الخاصة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، وفق ما أفادت به الوزارة في بلاغ لها، مشيرة، الى أن الجلسة التي جمعت بين كل من الوزيرة التونسية ونظيرتها القطرية خصّصت للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتّصلة بآليات مناهضة العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل وذات الوضعيّات الخاصة.
...



كما تناولت جلسة العمل تجربتي تونس وقطر، على صعيد دعم الأطر القانونية والتشريعية التي تحمي الأسر والمرأة والطفل من العنف والهشاشة وبرامج التربية الوالديّة، وقد أكد الجانبان الحرص على دعم التعاون والشراكة بينهما لتعزيز التدخّلات وآليّات التعهّد والرعاية بالمسنين .


وبخصوص الجلسة الثانية التي جمعت بين وزيرة الأسرة والمرأة التونسية بوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، فقد تركّزت مداولاتها على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب في المجالات المتّصلة بالسياسات الأسريّة والاعداد القبلي والبعدي للحياة الزوجيّة ومناهضة العنف ضدّ المرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات والنساء والأسر ذات الاحتياجات الخصوصيّة.


كما شهد اللقاء مناقشة مقاربة البلدين للمسائل المتعلقة بالتربية الوالديّة والتربية ما قبل المدرسيّة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار الأطفال ذوي طيف التوحّد وذوي اضطرابات التعلّم.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273363


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 16 سبتمبر 2023 | 1 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:28
15:45
12:21
06:02
04:34
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet36°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
39°-26
37°-27
37°-28
33°-26
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*