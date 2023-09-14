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الالعاب المتوسطية الشاطئية: يوسف النفاتي يفوز بسباق السباحة 100 م بالزعانف و يهدي اول ميدالية ذهبية لتونس

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 18:33 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن السباح يوسف النفاتي اليوم الخميس من اهداء تونس اول ميدالية ذهبية في الالعاب المتوسطية الشاطئية والتي تحتضنها مدينة هركليون اليونانية اثر تتويجه بالمركز الاول في سباق 100 م سباحة بالزعانف مع تحقيق رقم قياسي متوسطي جديد قدره 42ث و52 جزء بالمائة .
يذكر ان الحصيلة التونسية في الالعاب المتوسطية الشاطئية تقتصر على ميداليتين برونزيتين في التجديف والمصارعة.


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