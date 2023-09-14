الالعاب المتوسطية الشاطئية: يوسف النفاتي يفوز بسباق السباحة 100 م بالزعانف و يهدي اول ميدالية ذهبية لتونس

تمكن السباح يوسف النفاتي اليوم الخميس من اهداء تونس اول ميدالية ذهبية في الالعاب المتوسطية الشاطئية والتي تحتضنها مدينة هركليون اليونانية اثر تتويجه بالمركز الاول في سباق 100 م سباحة بالزعانف مع تحقيق رقم قياسي متوسطي جديد قدره 42ث و52 جزء بالمائة .

يذكر ان الحصيلة التونسية في الالعاب المتوسطية الشاطئية تقتصر على ميداليتين برونزيتين في التجديف والمصارعة.



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