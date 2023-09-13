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سطو مسلّح على فرع بنكي بالمنزه .. القبض على شخصين

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 21:04 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023, الإطاحة بشخصين ارتكبا عملية سطو مسلح على فرع بنكي بحي المهرجان بجهة المنزه.

وتمت الإطاحة بمرتكبي عملية السطو على إثر وُرُود مُكالمة هاتفيّة بمنطقة الأمن الوطني بالمنزه مفادُها اشتغال جهاز الإنذار بفرع أحد البُنوك بجهة المنزه الأوّل، حيث تمّ إيلاء الموضُوع الأهميّة اللازمة وقامت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالمنزه بالتحوّل على عين المكان أين تمّ إعلامهم من قِبل مُوظفي الفرع أنهُ تمّت سرقة مبلغ مالي يُقدّر بحوالي 90 ألف دينار من قِبل شخصين تحت طائلة التهديد بواسطة آلة حادّة ومادّة حارقة وفق ما ذكرته وزارة الداخلية.

...

وبإجراء جُملة من التحرّيات الميدانيّة المُعمّقة تمّ التعرف بالمظنُون فيهما ليتمّ في ظرف وجيز بالتنسيق مع الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة وإلقاء القبض عليهما على متن سيّارة بولاية أريانة وبالتحرّي معهما إعترفا بارتكابهما لعمليّة السّرقة المذكُورة.

وبمُداهمة منزل أحدهما بجهة روّاد بعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة أمكن حجز كامل المبلغ المالي محلّ السّرقة وبمُراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت بالإحتفاظ بهما على ذمّة الأبحاث المُتواصلة.


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