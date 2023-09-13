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بمناسبة العودة المدرسية ... حملة وطنية تحسيسية تحت شعار "نقص من سرعتك قرب المدرسة "

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 10:18 قراءة: 0 د, 54 ث
      
بمناسبة العودة المدرسية والجامعية (2024/2023)، يطلق المرصد الوطني لسلامة المرور(تابع لوزارة الداخلية) حملة وطنية تحسيسية تحت شعار "نقص من سرعتك قرب المدرسة " وذلك يوم الجمعة 15 سبتمبر بمختلف ولايات الجمهورية بداية من الساعة السابعة والنصف صباحا .

وتهدف هذه الحملة التحسيسية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المرصد اليوم الاربعاء ، الى الرفع من درجة الوعي المروري لدى الأولياء والمربين ومزيد تفعيل دور الأسرة والمدرسة والإطار التربوي في توعية الأطفال في المسائل المرورية.

...

ودعا المرصد بهذه المناسبة جميع السائقين الى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتخفيض من السرعة قدر الإمكان بمحيط المؤسسات التربوية وعدم ركن السيارة في مكان محجر واعطاء أولوية المرور للتلاميذ

كما اهاب المرصد الوطني لسلامة المرور بكافة الاولياء للعمل على توجيه نصائح يومية الى ابنائهم التلاميذ لتوعيتهم بالأخطار المرورية مشددا في بلاغه على ان يكون الاولياء قدوة لأطفالهم وذلك من خلال احترامهم لقواعد المرور
وحث المرصد الإطار التربوي للعمل على حسن تأطير التلاميذ خاصة خلال أوقات الدخول والخروج حفاظا على سلامتهم

يشارالى ان هذه الحملة الوطنية التحسيسية تنظم بالتعاون مع عدد من مكونات المجتمع المدني وادارتي شرطة المرور وحرس المرور واللجان الجهوي للسلامة المرورية والمندوبيات الجهوية للتربية


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