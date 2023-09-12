وزير الدفاع يبحث مع الأمين العام المساعد لحلف "الناتو " سبل تطوير التعاون بين تونس والمنظمة

مثّل التعاون بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، محور اللّقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بالأمين العام المساعد المكلف بالشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي خافيير كولومينا.



وثمّن مميش، التطور الذي يشهده التعاون القائم بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي في عدّة مجالات، على غرار التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، معبّرا عن الاستعداد لمزيد تطويره ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.





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من جهته، أشاد كولومينا، ببرنامج الشراكة القائم بين تونس ومنظمة حلف شمال الاطلسي، مؤكدا الإلتزام بمواصلة العمل على الإرتقاء بهذا التعاون المشترك ليبلغ أشواطًا متقدّمة.



يشار الى أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، كان قد تباحث أمس الإثنين مع خافيير كولومينا، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري، حول واقع وآفاق علاقات الشراكة والتعاون بين تونس والمنظّمة على المستويين الثنائي والإقليمي، والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها.



وكانت تونس قد تحصّلت في ماي 2015 على صفة "حليف أساسي غير عضو" في منظمة حلف شمال الأطلسي.



وتأسّست منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 4 أفريل 1949، وهو تحالف دولي يتكون من 31 دولة مختلفة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.



