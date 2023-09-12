وزارة التجهيز تعلن بلوغ اشغال توسعه ميناء الصيد البحري بطبلبة 90 بالمائة

أعلنت وزارة التجهيز ان أشغال توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة بلغت 90 بالمائة ، في وقت يجري فيه اعداد عديد الدراسات لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري.



وعرضت الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزراة التجهيز بيانات متعلقة بالشريط الساحلي وحمايته من الانجراف خلال جلسة ترأستها وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري.

وتبلغ كلفة أشغال توسعة وإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة، التي انطلقت سنة 2017، حوالي 52 مليون دينار وتتضمن عدة تدخلات من بينها انجاز حاجز حماية رئيسي بطول 1240 متر وحاجز حماية ثانوي بطول 230 متر وانجاز حوض مينائي جديد



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واشارت الوزارة الى انتهاء اشغال حماية كرنيش بنزرت من الانجراف البحري منذ جويلية 2023 في حين تواجه بعض المشاريع الأخرى صعوبات في التنفيذ مما يتطلب ايجاد حلول لمعالجتها.

واكد المشاركون في الجلسة على ضرورة مواصلة القيام بالدراسات التكميلية بخصوص التنمية الحضرية لمنطقة السيجومي في إطار تنمية مستدامة والبحث عن سبل لإنجاز هذا المشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأكدت الزنزري على ضرورة المتابعة المستمرة لحضائر الأشغال لاستحثاث نسق تقدم انجاز المشاريع الجارية وجددت تأكيدها على احترام رزنامة العمل المتفق عليها لاستكمال هذا المشروع في الآجال وبالجودة المطلوبة وخلاص المقاولين في الآجال.

