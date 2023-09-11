وزير الصّحة يلتقي مساعد عميد كلّية الطبّ بجامعة "هارفارد" ويؤكّد أهميّة تعزيز الشراكة في قطاع البحث الطّبي

أكّد وزير الصحّة علي المرابط أهمّية تعزيز الشّراكة بين تونس والولايات المتّحدة في قطاع البحث الطبّي واستثمار المنظومات الحديثة للاستجابة لمتطلّبات الرّعاية الصحّية النّاجعة وتطوير الخدمات الصحّية، وذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة، مساعد عميد كلّية الطبّ بجامعة هارفارد "أجاي سينغ".



وتباحث المرابط مع ضيفه، وفق بلاغ لوزارة الصّحة، بشأن فرص التّعاون في مجال التكوين والبحث الطبّي وتبادل الخبرات بين الوزارة وكلّية الطبّ بجامعة هارفارد، منوّها بـ"العلاقات المتينة بين تونس والولايات المتّحدة في المجالات العلميّة والبحوث الطبّية المتطوّرة".





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من جانبه، عبّر مساعد عميد كلّية الطبّ بجامعة هارفارد عن إعجابه بالتّجربة التّونسية خلال مجابهة جائحة كوفيد-19، ونوّه بنظام التّكوين والدّراسات الطبّية في تونس واستعداد جامعة هارفارد لتمتين علاقات الشراكة مع وزارة الصحة التّونسية.

