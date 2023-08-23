الرابطة الاول: الاولمبي الباجي يطيح بحامل اللقب النجم الساحلي 2-1

انقاد النجم الساحلي حامل لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اليوم الاربعاء الى الهزيمة ضد الاولمبي الباجي 1-2 في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الافتتاحية للبطولة في موسمها الجديد و التي احتضنها ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى.

واوفت مباراة الاولمبي الباجي والنجم الساحلي بوعودها على مستوى الحماس والتشويق وكذلك المستوى الفني الطيب الذي عرفته مباراة سوبر "مصغرة" بين حامل لقب البطولة وصاحب الكاس حيث دخل الفريقان مباشرة في صلب الموضوع

وحضرت العمليات الهجومية والمحاولات السانحة للتهديف لهذا الفريق او ذاك بكثافة.

وبادر فريق عاصمة السكر الذي خاض المباراة بملعب المرسى بفعل العقوبة المسلطة عليه بافتتاح النتيجة بفضل البشير المقدمي منذ دق13 وهو ما دفع ابناء المدرب عماد بن يونس الى التقدم وفرض سيطرة ميدانية على مجريات اللعب وهو ما ساهم في حصولهم على ضربة جزاء اهدرها يوسف العبدلي (42) بعد تالق الحارس الاولمبي نور الدين الحلاوي.



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وخلال الفترة الثانية من اللعب حافظ النسق الفني على ذات الوتيرة ليتمكن فريق جوهرة الساحل من تعديل الكفة من ضربة جزاء نفذها بنجاح المدافع حمزة الجلاصي (65) ليعيد المباراة الى النقطة الصفر .

وفي الوقت الذي كان فيه الحوار يتجه نحو النهاية تحصل الاولمبي الباجي على ضربة جزاء بعد عملية هجومية منسقة اجبرت دفاع النجم على الوقوع في المحظور تمكن اللاعب محرز بالراجح من تحويلها الى هدف الانتصار في دق (86).



المجموعة الأولى:

الاربعاء 23 اوت 2023

في المرسى /دون حضور جمهور/

الاولمبي الباجي - النجم الساحلي 2-1

السبت 19 مارس 2023

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان - الملعب التونسي 1-2

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - النادي الافريقي صفر-1



قوافل قفصة / معفى



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الملعب التونسي 1 2 0 0 1 1 3

-- النادي الافريقي 3 1 1 0 0 1 0

-- الاولمبي الباجي 3 1 1 0 0 2 0

4- اتحاد بن قردان 0 1 0 0 1 0 1

-- مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 1 2

-- النجم الساحلي 0 1 0 0 1 1 2

-- قوافل قفصة 0 0 0 0 0 0 0



المجموعة الثانية

الأحد 20 أوت 2023 :

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي 2-صفر

في ملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي - اتحاد تطاوين 1-صفر

السبت 19 اوت 2023

المجموعة الثانية

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - مستقبل المرسى 1-صفر



الاتحاد المنستيري / معفى



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الصفاقسي 3 1 1 0 0 2 0

-- الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 1 0

-- نجم المتلوي 3 1 1 0 0 1 0

4- مستقبل المرسى 0 1 0 0 1 0 1

-- اتحاد تطاوين 0 1 0 0 1 0 1

-- النادي البنزرتي 0 1 0 0 1 0 2

-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0

