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تأهيل ملعب قفصة لاحتضان مباريات الرابطة المحترفة الأولى

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 13:34 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن قوافل قفصة عن تأهيل ملعب قفصة لاحتضان المباريات، وذلك بعد زيارة اللجنة الوطنية لصلوحية الملاعب  للمركب الرياضي محمد رواشد بقفصة.
يذكر أنّ قوافل قفصة سبق وأعلن في 9 أوت الجاري أنّ اللجنة الوطنية لمراقبة صلوحية الملاعب قد قضت بعدم جاهزيته لإحتضان المقابلات وذلك للمرة الثانية على التوالي.
سيكون ملعب قفصة مهيئا لاحتضان مباراة قوافل قفصة والنجم الساحلي ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.
تجدر الاشارة أنّ قوافل قفصة العائد لمصاف فرق النخبة، سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت القادم بملاقاة النادي الافريقي في ملعب حمادي العقربي برادس، وذلك بعد أن أعفي من خوض لقاء الجولة الأولى.


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