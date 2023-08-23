تطاوين: استبشار بنزول الغيث النافع ودعوة الى صيانة الفساقي العمومية ومسح المسالك الفلاحية للاستفادة من هذه الامطار

بعد انحباس طويل وحرارة مرتفعة طيلة شهر جويلية الماضي، استبشر أهالي تطاوين ولا سيما منهم الفلاحون والمربّون بنزول الغيث النافع بكميات هامّة في أغلب مناطق الجهة، وجريان عديد الأودية في الأرياف، على غرار وادي قصر المقابلة بمدينة تطاوين، ما ساهم في تنظيف المحيط وزاد من ابتهاج المواطنين.



وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين، عبد العزيز الحرابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ هذه الأمطار تبشّر بموسم ممطر من شأنه تحسين حالة غابات الزياتين، وإنماء الكلأ في المراعي الطبيعية الممتدة على حوالي 1.5 مليون هكتار في منطقتي الوعرة والظاهر وتعتبر المخزون العلفي الابرز في الجهة.

ودعا الحرابي مصالح مندوبية الفلاحة الى الاسراع بصيانة وإصلاح الفساقي العمومية المهملة، وذلك لدورها الكبير في توفير مخزون مائي للرعاة والمواطنين في المراعي والريف، كما دعا مصالح وزارة التجهيز الى مسح المسالك الفلاحية وصيانتها حتى يتمكن المربون من الوصول الى المراعي والفلاحون الى مستغلاتهم في أعماق الولاية دون عناء، معربا عن أمله في حسن الاستعداد لموسم فلاحي قد يكون ممتازا بتواصل نزول الغيث النافع.



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وتراوحت كميات الامطار خلال الـ24 ساعة الماضية بين 23,5 مم بالصمار، و23,5 مم ببني مهيرة، و21 مم بالبئر الاحمر، و17 مم بتطاوين الشمالية ، و16 مم بتطاوين الجنوبية، و11,5 مم بغمراسن، و3 مم بذهيبة، و1مم برمادة.

من جهة أخرى، تراوحت كميات الامطار التي سجلتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين، منذ بداية شهر سبتمبر 2022 بين 34,2 مم في رمادة و110,9 في معتمدية البئر الاحمر.