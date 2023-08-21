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سليانة: الفنانة نبيهة كراولي تفتتح مهرجان مكتريس الدولي

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 12:34 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أطلت الفنانة "نبيهة كراولي" مساء أمس الأحد بالموقع الأثرى بمكثر على جمهور مهرجان مكتريس الدولي في افتتاح دورته الحادية والخمسين.
ووسط حضور جماهيري ناهز 1500 شخص وفق مصادر أمنية، استهلت نبيهة كراولي السهرة بأغنية "متشوقة" لتقدم إثرها باقة من الأغاني منها "يا ولفتي طال وعدها" و"شفتك مرة متعدية" و"أش عجبك فيها" و"الأيام والمكتوب" وغيرها من الأغاني التي صنعت شهرتها وأحبها الجمهور وتفاعل معها بالترديد والرقص والهتاف لأكثر من ساعة ونصف. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الفنانة "نبيهة كراولي" رفضت الإدلاء بأي تصريح صحفي.

وفي المقابل بين المندوب الجهوي للثقافة ماهر النصري أن برمجة مهرجان سليانة الدولي متنوعة وتستجيب لمختلف الأذواق حيث يؤثث السهرات عدد من الفنانين من بينهم نضال اليحياوي ومرتضى الفتيتي و سانفارا وحسان الدوس و علاء.
...

وتم بالمناسبة تكريم الفنانة وحيدة الدريدي والفنان صلاح مصدق والمرحوم ماهر بن عمر والمربي شكيب بلغيث (بعد تحصله على الجائزة الوطنية لرئاسة الجمهورية للتنشيط الثقافي)
وللإشارة فقد حضر حفل الافتتاح والي سليانة وليد العباسى والمعتمدة الأولى والنائب عن الدائرة الانتخابية مكثر-الروحية-كسرى وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية.


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