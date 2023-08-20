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أحدهما عون أمن.. الاحتفاظ بشخصين على متن شاحنة محمّلة بالساعات الذكية

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 15:09 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد 20 أوت 2023، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين، أحدهما عون أمن، من أجل جريمة ديوانية، بعد ضبط شاحنة من قبل الوحدات الديوانية، أمس السبت، بمنطقة الوساعية من معتمدية سبيطلة، محملة بساعات ذكية.

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن قيمة الساعات الذكية المحجوزة تقدر بحوالي 60 ألف دينار، فيما تبلغ قيمة العربة المحجوزة مايفوق ال20 ألف دينار.

...

وأوضح أنه إضافة إلى محضر الجريمة الديوانية، قررت النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين إرداف محضر آخر بخصوص عون الأمن المحتفظ به.


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