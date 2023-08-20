جربة: اكتشاف صغار سلاحف بحرية حديثة التفقيس وإرجاعها الى البحر





وتشمل عملية المتابعة الدورية لهذه الاعشاش التثبت من توقيت تفقيس العش الاول ودرجة الرطوبة في العشّين الآخرين التي تم تغييرها بسبب وصول مياه البحر اليها بعد الرياح القوية التي شهدتها الجزيرة مؤخرا وأفضت الى تقدم البحر على اليابسة.



اكتشف فريق مشترك بين جمعية جليج للبيئة البحرية بجربة من ولاية مدنين وجمعية بادو الليبية صغار سلاحف ضخمة الرأس في عش من بين 3 اعشاش للسلاحف البحرية المسجّلة بشواطئ جربة والتي تواصل الجمعيتان متابعتها بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، ليتولّى إرجاعها إلى البحر خلال يوم تحسيسي نظّمته الجمعية لفائدة الاطفال والمصطافين للتعريف بأهمية المحافظة على السلاحف البحرية.وتشمل عملية المتابعة الدورية لهذه الاعشاش التثبت من توقيت تفقيس العش الاول ودرجة الرطوبة في العشّين الآخرين التي تم تغييرها بسبب وصول مياه البحر اليها بعد الرياح القوية التي شهدتها الجزيرة مؤخرا وأفضت الى تقدم البحر على اليابسة.

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واكتشف الفريق المشترك المتعهّد بالمتابعة وجود صغار سلاحف في العش الأوّل تحمل بقعا بيضاء توجد فقط لدى السلاحف الخضراء، ويعتبر وجودها غير عادي لدى هذا النوع من السلاحف ضخمة الرأس، ليتقرّر نقلها الى مقر جمعية جليج للمعاينة والتثبت في هذه الظاهرة غير الطبيعية والاحتفاظ بعينة لاجراء التحاليل الجينية المخبرية.



وتبيّن بعد التنسيق مع ادارة التصرف في المنظومات الساحلية ومركز العناية بالسلاحف ومصالح البحث العلمي أن وجود البقع البيضاء اضطراب خلقي ناتج عن نقص في مادة الميلانين ويتسبب في غياب جزئي او كلّي للتلون ويمكن أن يصيب الحيوانات والبشر (المهاق أو ما يعرف بالفرنسيّة بالألبينيزم).



وقد اكتشفت الجمعية في عدة مناسبات أعشاشا للسلاحف البحرية (منذ سنة 2020 وفي سنة 2021 ثم هذه السنة في اماكن مختلفة بجزيرة جربة)، وهو ما يؤكّد أنّ بعض المناطق بالجزيرة تمثل مواقع تعشيش دائمة وما يتطلب حماية للمواقع وعدم استعمال الاضواء والضجيج عند التخييم.

ويندرج نشاط جمعية جليج في اطار مشروع "صيادون ملتزمون بحماية التنوع البيولوجي والتراث للساحل لجزر فروة بليبيا وجربة بتونس" الذي تنفذه مع جمعية بادو بزوارة اليبية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبدعم من صندوق الشراكة للانظمة البيئية الحرجة وشمل عدة تدخلات بالمنطقتين.

