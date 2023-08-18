تطاوين: أكثر من 250 شخصا يستفيدون من خدمات قافلة صحية في اختصاصات مفقودة بالجهة

نظّمت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، أمس الخميس، قافلة طبية بكلّ من المستشفى الجهوي بتطاوين، ومركز الصحة الاساسية بحي المهرجان بمدينة تطاوين، ومركز الصحة الاساسية ابن عرفة بغمراسن، وذلك في إطار سعيها الى التخفيف من معاناة المرضى في عديد الاختصاصات الطبية المفقودة ولا سيما منها الاستعجالية.

واستفاد من خدمات الاطباء المتطوعين في هذه القافلة، حسب ما ذكره مصدر من الادارة الجهوية للصحة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، 90 مريضا في اختصاص أمراض الجلد، و43 طفلا في اختصاص أمراض الاطفال، و38 مريضا في مجال التغذية، و20 مريضا في اختصاص الاعصاب ومثلهم بالامراض النفسية، كما استفاد 22 مريضا بخدمات الاشعة، فيما اهتم طبيب مختص في الطب النفسي للاطفال بـ19 طفلا آخرين.

يذكر أنّ وزير الصحة زار في بداية الشهر الجاري عددا من المؤسسات الصحية في الجهة منها المستشفى الجهوي بتطاوين الّذي ينتظر المصابون بالكسور والمعنيون بالجراحة العامة تدعيمه بمختص في التخدير والانعاش لضمان نجاح العمليات الجراحية علما وان قسمين استشفائيين جامعيين بالمستشفى الجهوي احدهما في جراحة العظام والثاني في الجراحة العامة يتقاسمان عناء غياب طب الانعاش والتخدير ويعيشان شللا في لتتقديم خدماتهما، وفق ما أكده عدد من أفراد أسر المرضى في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مؤكدين تطلّعهم لما ستقدمه وزارة الاشراف لهذا المستشفى الجهوي الوحيد في الجهة من دعم واهتمام باعتباره المقصد الاول والاساسي لكل المصابين والمرضى في أكبر ولاية من حيث المساحة.