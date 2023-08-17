وزارة الاسرة: إحداث 1066 مورد رزق بين ديسمبر 2022 وأوت 2023

تمّ في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة المكلفة به وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2022 إلى أوت 2023 إحداث 1066 مورد رزق ومن المنتظر تسليم عدد إضافي من موارد الرزق بـ7 ولايات قبل موفى السنة الجارية.



وأوضحت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الخميس في بلاغ لها، أن موارد الرزق المحدثة انتفعت منها 80 بالمائة نساء معيلات لأسرهنّ.

وأعلنت انها تعتزم قبل موفى السنة الجارية تسليم عدد إضافي من موارد الرزق لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصة بولايات الكاف وجندوبة ومدنين وباجة وتطاوين وبنزرت وصفاقس باعتمادات قدرها 1.3 مليون دينار.



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وللاشارة فان برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة يندرج في إطار جهود وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في إطار دعم الأسر الهشّة ومحدودة الدخل بمختلف ولايات الجمهورية باعتمادات تقدر ب4.2 مليون دينار بعنوان سنة 2023 وذلك بهدف التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة ومساعدتها على تمويل وبعث مشاريع صغرى ومرافقتها للمحافظة على موارد رزقها بما يعزّز استقرارها وقدرتها على التنشئة السليمة والمتوزانة لأبنائها.

وكانت الوزارة تولت توزيع موارد الرزق على دفعتين كانت الأولى بمناسبة اليوم الوطني للأسرة في 11 ديسمبر 2022 حيث تم تسليم دفعة أولى من موارد الرزق لـفائدة 549 أسرة قبل أن تتولى الوزارة تسليم 517 مورد رزق خلال شهر ماي 2023.

وتتوزّع موارد الرزق المسندة حسب الاختصاصات بين مشاريع فلاحيّة بنسبة 67 بالمائة وتجارية بنسبة 18 بالمائة وفي مجال الصناعات التقليديّة بنسبة 15 بالمائة.

كما يتوزّع أغلب المنتفعين بتدخلات برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة حسب الفئة العمرية إلى 20 بالمائة لفئة 41-45 سنة و 18 بالمائة للفئة 46-50 سنة و 14 بالمائة للفئة 36-40 سنة و 13 بالمائة للفئة العمرية 31-35 سنة. ويمثّل كبار السن 5 بالمائة من المنتفعين بموارد الرزق المحدثة في إطار هذا البرنامج.

وبيّنت الوزارة انها تعمل على مضاعفة حجم الاعتمادات المخصّصة لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة باعتبار نجاحه وتنامي إقبال الأسر على طلب الانتفاع بتدخلاته.







