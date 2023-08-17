Babnet

وزارة الاسرة: إحداث 1066 مورد رزق بين ديسمبر 2022 وأوت 2023

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 16:22 قراءة: 1 د, 32 ث
      
تمّ في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة المكلفة به وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2022 إلى أوت 2023 إحداث 1066 مورد رزق ومن المنتظر تسليم عدد إضافي من موارد الرزق بـ7 ولايات قبل موفى السنة الجارية.

وأوضحت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الخميس في بلاغ لها، أن موارد الرزق المحدثة انتفعت منها 80 بالمائة نساء معيلات لأسرهنّ.
وأعلنت انها تعتزم قبل موفى السنة الجارية تسليم عدد إضافي من موارد الرزق لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصة بولايات الكاف وجندوبة ومدنين وباجة وتطاوين وبنزرت وصفاقس باعتمادات قدرها 1.3 مليون دينار.
...

وللاشارة فان برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة يندرج في إطار جهود وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في إطار دعم الأسر الهشّة ومحدودة الدخل بمختلف ولايات الجمهورية باعتمادات تقدر ب4.2 مليون دينار بعنوان سنة 2023 وذلك بهدف التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة ومساعدتها على تمويل وبعث مشاريع صغرى ومرافقتها للمحافظة على موارد رزقها بما يعزّز استقرارها وقدرتها على التنشئة السليمة والمتوزانة لأبنائها.
وكانت الوزارة تولت توزيع موارد الرزق على دفعتين كانت الأولى بمناسبة اليوم الوطني للأسرة في 11 ديسمبر 2022 حيث تم تسليم دفعة أولى من موارد الرزق لـفائدة 549 أسرة قبل أن تتولى الوزارة تسليم 517 مورد رزق خلال شهر ماي 2023.
وتتوزّع موارد الرزق المسندة حسب الاختصاصات بين مشاريع فلاحيّة بنسبة 67 بالمائة وتجارية بنسبة 18 بالمائة وفي مجال الصناعات التقليديّة بنسبة 15 بالمائة.
كما يتوزّع أغلب المنتفعين بتدخلات برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة حسب الفئة العمرية إلى 20 بالمائة لفئة 41-45 سنة و 18 بالمائة للفئة 46-50 سنة و 14 بالمائة للفئة 36-40 سنة و 13 بالمائة للفئة العمرية 31-35 سنة. ويمثّل كبار السن 5 بالمائة من المنتفعين بموارد الرزق المحدثة في إطار هذا البرنامج.
وبيّنت الوزارة انها تعمل على مضاعفة حجم الاعتمادات المخصّصة لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة باعتبار نجاحه وتنامي إقبال الأسر على طلب الانتفاع بتدخلاته.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271659


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 17 أوت 2023 | 30 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet35°
34° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
39°-26
36°-27
33°-24
33°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (17 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 août)   852,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*