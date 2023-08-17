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اتحاد تطاوين يتعاقد مع اللاعب ادم المكوم

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 13:33 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن اتحاد تطاوين اليوم الخميس التعاقد مع اللاعب ادم المكوم، قادما من جمعية جربة، لمدة ثلاث مواسم.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اعلان الفريق انتداب اللاعب وائل الشايبي قادما من الترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة موسم على سبيل الاعارة، و التعاقد مع اللاعب محمد الجميعي قادما من النجم الرادسي لمدة موسمين.

ويستهل اتحاد تطاوين مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستعود للنشاط يوم السبت والأحد القادمين 19 و 20 أوت الجاري ، بملاقاة نجم المتلوي خارج ميدانه، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
...


يذكر ان المجموعة الثانية تضم أيضا الى جانب فريقي اتحاد وتطاوين ونجم المتلوي فرق الترجي الرياضي و مستقبل المرسى و النادي الصفاقسي و النادي البنزرتي و الاتحاد المنستيري.


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