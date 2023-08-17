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الرئيس الجزائري يلتقي وزير الخارجية ويتسلم رسالة من الرئيس قيس سعيد

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 06:06 قراءة: 0 د, 32 ث
      
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، المبعوث الخاص المحمل برسالة من الرئيس قيس سعيد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للرئاسة الجزائرية.

وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
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...

وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بزيارة إلى الجزائر مبعوثا خاصا محملا برسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


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