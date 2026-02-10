وفد ليبي يطلع على أبرز مقوّمات التجربة التونسيّة في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء

انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ جلسة عمل مشتركة جمعت بين عدد من سامي إطارات الوزارة ووفد ليبي متكوّن من مسؤولين ساميين بوزارة الماليّة الليبيّة.واطّلع أعضاء الوفد الليبي بالمناسبة على أبرز مقوّمات التجربة التونسيّة في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر والنهوض بريادة الأعمال النسائيّة، وفق بلاغ للوزارة.وتعرّف الوفد في هذا الإطار على تدخّلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي تنفذه الوزارة لتيسير نفاذ النساء والفتيات الراغبات في بعث المشاريع الخاصّة ودفع المبادرة الاقتصاديّة النسائيّة في المجالات الاقتصادية الواعدة وذات القدرة التنافسيّة وخاصة صاحبات الشهائد العليا.كما أدّى الوفد الليبي إثر ذلك زيارة إلى مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "كريديف" للاطلاع على مشاريع وبرامح وخدمات هذه المؤسسة الوطنية البحثيّة في مجال المرأة.