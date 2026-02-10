Babnet   Latest update 20:20 Tunis

وفد ليبي يطلع على أبرز مقوّمات التجربة التونسيّة في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698b746ebdee82.74882437_gfkqmopjenilh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 10 Février 2026 - 19:45
      
انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ جلسة عمل مشتركة جمعت بين عدد من سامي إطارات الوزارة ووفد ليبي متكوّن من مسؤولين ساميين بوزارة الماليّة الليبيّة.

واطّلع أعضاء الوفد الليبي بالمناسبة على أبرز مقوّمات التجربة التونسيّة في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر والنهوض بريادة الأعمال النسائيّة، وفق بلاغ للوزارة.


وتعرّف الوفد في هذا الإطار على تدخّلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي تنفذه الوزارة لتيسير نفاذ النساء والفتيات الراغبات في بعث المشاريع الخاصّة ودفع المبادرة الاقتصاديّة النسائيّة في المجالات الاقتصادية الواعدة وذات القدرة التنافسيّة وخاصة صاحبات الشهائد العليا.


كما أدّى الوفد الليبي إثر ذلك زيارة إلى مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "كريديف" للاطلاع على مشاريع وبرامح وخدمات هذه المؤسسة الوطنية البحثيّة في مجال المرأة.
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
