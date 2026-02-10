جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الثلاثاء، السلط المعنية إلى فتح تحقيق جذري وفوري حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بورقيبة بالمنستير على يد طفلين تسوّرا أمس سور المعهد حاملين سلاح أبيض وجرح صديق الضحية، على أن لا يقتصر التحقيق على الجوانب الجزائية فقط بل يشمل المسؤوليات الادارية والهيكلية مع محاسبة كل من ثبت تقصيره او تورطه وقطع الطريق أمام منطق الإفلات من العقاب.وطالبت، في بيان لها، بتوفير حماية فعلية ودائمة للمؤسسات التربوية واقرار خطة شاملة وجدية للتوقي من العنف المدرسي وتعزيز الاحاطة النفسية والاجتماعية داخل المعاهد بوسائل حقيقية لا شكلية وإشراك الطرف النقابي إشراكا فعليا في صياغة الحلول.وعبّرت الجامعة عن إدانتها المطلقة واستنكارها الشديد لهذا الفعل الذي حوّل، وفق تقديرها، المدرسة العمومية إلى فضاء للخوف في سابقة خطيرة تكشف انهيار منظومة حماية التلاميذ والإطار التربوي وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.وتتمثّل تفاصيل الحادثة في تسلّل طفليْن، أحدهما من مواليد 2008 مرسّم بالمعهد المذكور، والآخر من مواليد 2009 ومنقطع عن الدراسة، إلى وسط المعهد عبر السّور الخارجي، من أجل الالتقاء بأحد التلاميذ لفض خلاف جدّ بينهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وبعد تحدّثهم مع التلميذ المقصود، تجمهر التلاميذ حولهم بعد تفطّنهم إلى أنه دخيل عن المؤسّسة، فارتبك مرتكب الجريمة وبدأ يُلوّح بالآلة الحادّة التي تسلّح بها مسبقاً، وعمد إلى طعن ياسين وتلميذ آخر، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير، محمد المكي فرج، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة، اليوم الثلاثاء.يُذكر أنّ الوحدات الأمنية المتمركزة بمحيط معهد الفتيات بالمنستير، تمكّنت في وقت وجيز، من إلقاء القبض على التلميذ وقريبه المتهم.