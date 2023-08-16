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توننداكس ينهي معاملات حصة الاربعاء على تراجع بنسبة 3ر0 بالمائة

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 15:26 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية " توننداكس "،حصة الاربعاء، على تراجع بنسبة 3ر0 "بالمائة، ليدرك مستوى 5ر8895 نقطة، ومعاملات ناهزت 3ر2 مليون دينار، وليتراجع ادائه السنوي بنسبة 7ر9+ بالمائة، وفق الوسيط في البورصة "التونسية للأوراق المالية.

وعاد افضل اداء خلال الحصة الى سهم شركة "اوفيس بلاست"، مرتفعا بنسبة 5ر4 بالمائة ولينهي الحصة على سعر 170ر1 دينار، في ظل غياب المبادلات.

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ولمع سهم الشركة العصرية للسيراميك سوموسار، خلال الحصة، ليتطور سعره بنسبة 3ر1 بالمائة ويختتم الحصة على سعر 760ر0 دينار، ولم يتمكن السهم من جذب معاملات لم تتجاوز عتبة الالفي دينار.

في المقابل، تراجع سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة" بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 800ر1 دينار، وليحشد السهم معاملات بقيمة 5 الاف دينار.

وتموقع سهم شركة مشغل الاثاث سام، في خانة الأسهم الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 2ر3 بالمائة من سعره وينهي الحصة على سعر 630ر3 دينار، مراكما معاملات بقيمة 94 الف دينار .

وكان سهم شركة صنع المشروبات بتونس، الاكثر تبادلا خلال الحصة، مستحوذا على معاملات بقيمة 490 الف دينار، وليقفل على تراجع بنسبة 4ر- بالمائة وسعر 200ر14 دينار.



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