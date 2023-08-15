تطور انتداب الكفاءات التونسية عن طريق التعاون الفني خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20 بالمائة

تطوّر انتداب الكفاءات التونسية عن طريق التعاون الفني، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما ذكرته الوكالة التونسية للتعاون الفني على موقعها الالكتروني.



وبلغ عدد المنتدبين من قبل الوكالة التونسية للتعاون الفني، خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى غاية 30 جوان 2023 نحو 1774 منتدبا، مقابل 1480 خلال نفس الفترة من سنة 2022.





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وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى غاية 30 جوان الماضي، 23.612 متعاونا.

وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات خلال السداسي الأول من العام الجاري بـ 788 إطارا طبيا وشبه طبي، أي ما يعادل 44 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع الهندسة بـ 282 منتدبا. واستقطبت البلدان الأوروبية 806 منتدبا أي بنسبة 45 بالمائة من المجموع العام للانتدابات ثم البلدان العربية بـ 488 منتدبا (27.5 بالمائة) والبلدان الأمريكية والآسيوية 386 منتدبا، فالبلدان الإفريقية بـ 50 منتدبا.

وتصدرت كندا المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات التونسية خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما أفادت به الوكالة التونسية للتعاون الفني.



