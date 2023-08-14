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المنستير : فتح بحث تحقيقي في جريمة قتل إمرأة مسنة والاحتفاظ بثلاثة أشخاص مشتبه بهم

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 06:26 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث تحقيقي في جريمة قتل راحت ضحيتها أول أمس السبت إمرأة من مواليد 1946 بمنطقة بئر الطيّب، وفق ما أفاد به (وات) يوم الأحد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.
وذكر المصدر ذاته أنّه وقع إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء يشتبه في ارتكابهم للجريمة، مؤكدا أنّ أحدهم كانت على ملابسه آثار دماء.
وكشفت الأبحاث الأولية أنّ دوافع ارتكاب الجريمة هي السرقة، إذ وقع تعنيف الهالكة وسلب مصوغها الذي تقدر قيمته بحوالي 60 ألف دينار.
وجرى الاحتفاظ بالأشخاص الثلاثة المشتبه بهم على ذمة البحث.
...


وكان ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي وأعوان الشرطة الفنية وفرقة الأبحاث للحرس الوطني تحولوا على عين المكان وقاموا بالمعاينات اللازمة، وفق ما أكده المصدر ذاته.


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