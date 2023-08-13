أبرز العروض الموسيقية والمسرحية التونسية الناجحة جماهيريا ستؤثث الدورة 61 لمهرجان العنب بقرنبالية من 16 إلى 30 أوت

انتقت هيئة مهرجان العنب بقرنبالية الذي سينتظم من 16 إلى 30 أوت بمسرح الهواء الطلق بقرنبالية، أبرز العروض الموسيقية والمسرحية الناجحة جماهيريا لتأثيث دورتها الحادية والستين.

وأشار مدير المهرجان معز الخياطي في تصريح ل/وات/ الى أن هيئة المهرجان حرصت على أن تؤثث دورتها الجديدة بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتنشيطية التي تستجيب لنسبة عالية من انتظارات جمهور قرنبالية من مختلف الاعمار، من خلال عروض موسيقية شبابية وطربية، بالاضافة الى برمجة عروض مسرحية جابت أغلب المهرجانات الصيفية التونسية.

وينطلق مهرجان العنب بقرنبالية يوم 16 اوت بكرنفال العنب الذي سينشط المدينة من خلال عديد الفقرات التي ستؤثثها الدمى العملاقة والعربات المزينة والشخصيات الطريفة " سعيا لادخال الفرحة والبهجة على اطفال قرنبالية ومستاكنيها وليكون تاريخ اعلان افتتاح موسم جني العنب" وفق مدير المهرجان.

وسيجد عشاق الموسيقى الطربية ضالتهم في هذه الدورة من خلال العرض الافتتاحي يوم 17 اوت للفنان محمد الجبالي وعرض الفنان لطفي بوشناق في سهرة 24 اوت. أم عن محبي الموسيقى الشبابية فسيكونون على موعد مع نجومهم في 3 سهرات اولها يوم 21 مع الفنان "آلا" وثانيها مع الفنان مرتضى الفتيتي يوم 25 اوت واخرها يوم 28 اوت مع الفنان نوردو.



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ويتضمن برنامج السهرات الموسيقية للمهرجان عرضين لمختلف الاعمار الاول في سهرة 20 اوت لاغاني الطفولة والزمن الجميل "سبايس تون" وثانيها في سهرة الاختتام بعرض "تخميرة".

وسيكون عشاق المسرح والضحك من جهتهم على موعد مع عرض "بيغ بوسا" لوجيهة الجندوبي في سهرة 18 اوت وعرض لمسرحية " بنات سعاد" بمشاركة نعيمة الجاني في سهرة 22 اوت فضلا عن برمجة عرض لمسرحية " فيزا" لكريم الغربي في سهرة 26 اوت.

ويؤكد مدير مهرجان العنب بقرنبالية حرص الهيئة المديرة على "تلبية رغبات كل الاذواق وتأثيث دورة متنوعة وممتعة تساهم في ادخال الفرحة والبهجة على اهالي قرنبالية والمناطق المجاورة".