بنزرت: شاطئ مامي يحتضن تظاهرة مفتوحة لتنظيف الشواطئ

احتضن شاطئ مامي براس الجبل ومركز الاصطياف والتربصات والتخييم بشاطئ مامي بمعتمدية راس الجبل، أمس السبت تظاهرة مفتوحة لتنظيف الشواطئ "Clean Up Beach" ، وذلك تحت إشراف وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي، بمشاركة ثلة من الفاعلين في المجال البيئي ومكونات المجتمع المدني بالجهة من جمعيات ومنظمات كالكشافة التونسية والهلال الأحمر ومؤسسات القطاع الخاص بالجهة.

وأشارت وزيرة البيئة في تصريح إعلامي إلى أن هذه التظاهرة تندرج في إطار فعاليات البرنامج الوطني لسنة النظافة 2023، الذي تنجزه وزارة البيئة بتفاعل رسمي ومنظماتي ومجتمعي كبير، مبينة أهمية هذه التظاهرة المفتوحة وضرورة العمل على تحفيز المصطافين على الحفاظ على البيئة البحرية وعلى الشواطئ نظيفة وسليمة خاصة مع الاكتظاظ الذي تشهده في فصل الصيف.

وتهدف التّظاهرة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الحفاظ على نظافة السّواحل، كما تبرز أهميّة فرز وإعادة تدوير النّفايات البلاستيكيّة وغيرها وإخراجها في شكل أعمال فنية، وتشجيع الانشطة الجماعية لتقليص النفايات على مستوى الشواطئ ومجابهة مشاكل التلوث البحري .

وتم بالمناسبة تجميع النفايات الموجودة بالبحر بمشاركة الجمعيات الناشطة في المجال البيئي بالجهة بالإضافة إلى حملات تنظيف الشاطئ وعمليات تنظيف يدوي للشريط الساحلي، فضلا عن تنظيم عدة ورشات على غرار ورشة التسميد العضوي الفردي وورشة تثمين نفايات التعليب في شكل لوحات فنية بإلإضافة الى ورشة صنع حاوية تسميد وعملية التسميد وورشات رسم وتلوين.



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