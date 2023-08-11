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بطولة الدنمارك - الياس العاشوري يصنع فوز فريقه كوبنهاغن على اودنسه

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 22:26 قراءة: 0 د, 26 ث
      
صنع الدولي التونسي الياس العاشوري فوز فريقه كوبنهاغن على ضيفه اودنسه بتسجيله هدف الانتصار في الدقيقة الاخيرة 2-1 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة لحساب الجولة الرابعة لبطولة الدنمارك لكرة القدم.
وكانت المباراة تتجه الى التعادل قبل ان يخطف الياس العاشوري الفوز لفائدة كوبنهاغن بتسديدة من خارج المنطقة ارتطمت باحد المدافعين قبل ان تستقر داخل الشباك.
وهو الفوز الرابعة على التوالي لكوبنهاغن حامل اللقب والذي يتصدر الترتيب بمفرده برصيد 12 نقطة.
وكان الياس العاشوري انتقل الى كوبنهاغن خلال هذه الصائفة قادما من مواطنه نادي فيبورغ.
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