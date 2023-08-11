مهرجان بومخلوف الدولي بالكاف: مؤسسة تنمية المهرجانات تنفي علاقتها ببرمجة عرض "الدسكو العربي"

نفت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية علاقتها ببرمجة عرض "الدسكو العربي" ضمن فعاليات الدورة 47 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف (5 - 15 أوت 2023).وأوضحت مؤسسة تنمية المهرجانات، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن البرمجة التي تقدّمت بها جمعيّة "سيرتا" للثّقافة البديلة للحصول على الدّعم من المؤسّسة لم تتضمن هذا العرض.وكان حفل "الدسكو العربي" الذي أقيم في سهرة يوم 9 أوت على مهرجان بومخلوف الدولي بالكاف قد أثار جدلا على صفحات الميديا الاجتماعية وفي عدد من وسائل الإعلام، وخلّف انتقادات حول برمجته في هذه التظاهرة المدعومة من مؤسسات وزارة الشؤون الثقافية.