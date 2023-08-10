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تقلص العجز التجاري لتونس خلال السبعة اشهر الأولى من سنة  2023 الى 3ر10228 مليون دينار

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 18:01 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تقلص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 ليصبح في حدود 10228,3 مليون دينار (م د) مقابل عجز بقيمة 13723,5م د خلال نفس الفترة من سنة 2022 ، وذلك بعد تطور الصادرات بنسبة 1ر11 بالمائة والواردات بنسبة 3ر0 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.



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