تقلص العجز التجاري لتونس خلال السبعة اشهر الأولى من سنة  2023 الى 3ر10228 مليون دينار

تقلص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 ليصبح في حدود 10228,3 مليون دينار (م د) مقابل عجز بقيمة 13723,5م د خلال نفس الفترة من سنة 2022 ، وذلك بعد تطور الصادرات بنسبة 1ر11 بالمائة والواردات بنسبة 3ر0 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.



