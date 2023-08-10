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رفض مطلب الافراج عن البشير العكرمي والحبيب اللوز

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 16:49 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نظرت اليوم الخميس 10 اوت 2023 دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف قضية الاشتباه في الانضمام لتنظيم ارهابي المتهم فيها البشير العكرمي والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز وقد قررت الدائرة رفض مطالب الافراج و إرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق.

يذكر أن القاضي البشير العكرمي تم اعفاءه من مهامه كوكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس،على خلفية اتهامه في قضايا فساد و بالتستر في ملف قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.


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