اتحاد بنقردان يضم المدافع غازي عبد الرزاق بعقد لمدة موسمين

اعلن اتحاد بنقردان اليوم الاثنين عن تعاقده مع الظهير الايسر غازي عبد الرزاق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الافريقي.

وسبق لغازي عبد الرزاق ان تقمص الوان امل حمام سوسة والنجم الساحلي والنادي الإفريقي فضلا عن خوضه تجربة احترافية ضمن نادي احد السعودي.

وكان اتحاد بنقردان الذي سيتولى الموسم القادم تدريبه شهاب الليلي قد تعاقد مع حارس المرمى سيف الدين الشرفي والمدافعين امين المهذبي وبليغ الجمالي ولاعبي الوسط محمد خليل زيد ومحمد امين المسكيني وانيس خذر والمهاجم نسيم صيود.

وسيخوض اتحاد بنقردان المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى التي تضم النجم الساحلي والنادي الافريقي والاولمبي الباجي ومستقبل سليمان والملعب التونسي وقوافل قفصة.



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وسيستهل اتحاد بنقردان مشواره باستضافة النادي الافريقي.

