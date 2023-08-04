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الأحوال الجوية تتسبّب في إلغاء حفل فرقة "المربع" الأردنية لهذه الليلة في مهرجان دڨة الدولي

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 17:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة للدورة 47 لمهرجان دڨة الدولي عن إلغاء حفل فرقة "المربع" الأردنية المبرمج لهذه الليلة 4 أوت على ركح المسرح الأثري بدڨة.
 
وقال المنظمون، في بلاغ اليوم الجمعة، إن إلغاء حفل المربع في مهرجان دڨة الدولي المقرر الليلة يعود بالأساس للظروف الجوية غير الملائمة.
 
...

وأشار نص البلاغ إلى أن إدارة المهرجان ستوافي الجمهور الذي اقتطع تذاكر الحفل بتفاصيل استرجاع ثمنها في أقرب وقت ممكن.
 
وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أعلن في نشرته لهذا اليوم الجمعة عن ظهور خلايا رعدية نشطة بالشمال وبعض مناطق الوسط، مصحوبة بنزول أمطار أحيانا غزيرة بكميات تتراوح بين 20 و40 مليمترا بمناطق الشمال ومحليا بجهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
 


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