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سيدي حسين: انتشال جثة طفل من قنال وادي مجردة

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 12:11 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قام امس أعوان فرق النجدة و الإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس بالتدخل لإنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة إثر غرقه بقنال وادي مجردة على مستوى منطقة عمر المختار من معتمدية سيدي حسين وقد تم تسليم الجثة إلى وحدات الأمن الوطني
هذا واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.


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